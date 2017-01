Vermischtes

Nach Keiminfektion: Neugeborenes stirbt auf Frühchenstation

Mittwoch, 11. Januar 2017

Lippstadt – In einer Klinik in Nordrhein-Westfalen ist ein Frühchen nach einer Keimin­fek­ti­on gestorben. Nach dem Tod des drei Wochen alten und 840 Gramm schweren Jungen am 2. Januar verhängte das Evangelische Krankenhaus in Lippstadt (Kreis Soest) einen Aufnahmestopp für die Frühchenstation, wie ein Sprecher heute mitteilte. Zuerst hatte der WDR über das Thema berichtet.

Bereits im Juli 2014 war ein Mädchen auf der Station nach einer Keiminfektion gestor­ben. Daraufhin wurden nach Krankenhausangaben Maßnahmen für eine bessere Hygi­ene getroffen. Das jetzt gestorbene Baby hatte sich mit dem Bakterium Serratia marce­scens angesteckt. Der Keim gehört zur Familie der Darmbakterien, die für gesun­de Men­schen in der Regel ungefährlich sind. Frühchen haben aber oft ein sehr schwa­ches Im­munsystem.

