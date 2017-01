Ausland

Französische Linkspolitiker wollen Sterbehilfe legalisieren

Donnerstag, 12. Januar 2017

Paris – Mehrere französische Linkspolitiker sprechen sich vor den Vorwahlen am 22. Januar für eine Legalisierung von Sterbehilfe aus. Der sozialistische Kandidat Benoit Hamon sagte, er wolle für alle Menschen mit einer unheilbaren Krankheit für ein Recht auf medizinische Hilfe eintreten, um mit Würde zu sterben, berichtete die Zeitung La Croix.

Die gleiche Position vertreten demnach die Kandidaten Vincent Peillon (Sozialis­ten) und Sylvia Pinel (Radikale Linkspartei). Sie wollten zudem die künstliche Befruchtung mit Spen­der, die derzeit nur für heterosexuelle Paare erlaubt ist, auch für lesbische Paare und Alleinstehende öffnen.

Beim Thema Leihmutterschaft zeigen sich die Kandidaten zurückhaltender. Nur der Grü­ne Francois de Rugy will sie unter bestimmten Bedingungen erlauben. Der sozialis­tische Ex-Premierminister Manuel Valls spricht sich klar dagegen aus. Er beschrieb die Leih­mutterschaft 2014 als eine „unerträgliche Praxis der Vermarktung von Menschen“.