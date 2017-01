Politik

Streit um Einhaltung der Hygienevorschriften in Kliniken

Mittwoch, 11. Januar 2017

Berlin/Köln – Für Aufregung sorgt eine Recherche, die das ARD-Magazins Plusminus und das Recherchezentrum Corrective.org heute veröffentlicht haben. Danach erfüllte im Jahr 2014 jede vierte Klinik in Deutschland die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts nicht und beschäftigte zu diesem Zeitpunkt zu wenig Hygienepersonal. Schlusslicht ist laut Bericht Bremen, wo 43 Prozent aller Kliniken die Vorgaben nicht erfüllten. Am besten schneidet Hamburg ab, wo zehn Prozent die Hygienevorgaben verfehlten.

Basis der Auswertung sind die jährlichen Krankenhausqualitätsberichte und Daten des Landesverbands Nordwest der Betriebskrankenkassen (BKK). Dirk Janssen, Vizechef des BKK-Landesverbands Nordwest, hält die Ergebnisse für alarmierend. Wenn sich nichts ändere, „kostet das jedes Jahr tausenden Patienten das Leben“, sagte er.

Nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2009 muss jede Klinik mit mehr als 400 Betten jeweils mindestens einen Krankenhaushygieniker, eine Hygiene­fach­kraft, einen hygienebeauftragten Arzt und eine hygienebeauftragte Pflegekraft be­schäftigen. Bei Kliniken mit weniger als 400 Betten ist kein Krankenhaushygieniker vor­ge­schrieben.

„Die Krankenhäuser haben die Initiative ausgesessen“, kritisierte Walter Popp, Vize­präsi­dent der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Wenn keine Sanktionen droh­ten, änderten die Kliniken nichts, so seine Einschätzung. Außerdem seien die Häuser nicht bereit, angemessene Gehälter für Krankenhaushygieniker zu zahlen. Zudem gebe es zu wenige Ausbildungsmöglichkeiten. Nur an einzelnen großen Krankenhäusern kön­ne man die Facharztausbildung zum Krankenhaushygieniker machen.

Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland insgesamt höchstens 300 Hygiene-Ärzte – bei mehr als 350 Krankenhäuser, die mindestens einen Hygieniker haben müssten.

Kliniken wehren sich

Die Krankenhäuser weisen den Bericht zurück. „Die Daten, die Plusminus verbreitet, sind veraltet. Die Ausstattung ist heute bereits deut­lich besser“, sagte der Präsident der Deut­schen Krankenhausgesellschaft (DKG), Thomas Reumann. Er warf den Journalis­ten von Plusminus und Corrective.org außerdem methodische Fehler vor. Zum Beispiel wür­den Krankenhäuser als mangelhaft bewertet, weil sie im Qualitätsbericht von 2014 nicht gemeldet hätten, ob sie einen Hygienebeauftragten in der Pflege haben. „Dabei ver­schweigt Plusminus bei dieser Klassifizierung, dass die Information im Qualitäts­bericht nicht notwendig war. Die tatsächliche Quote auch bei den Hygienefachkräften in der Pfle­ge wird somit von Plusminus nicht richtig erfasst“, so Reumann.

Das sieht das Universitätsklinikum Frankfurt (UKF) ebenso: Es wehrt sich dagegen, auf einer Lis­te von Plusminus zu erscheinen, auf der die Journalisten Krankenhäuser aufgeführt haben, die die Hygienemaßnahmen nicht korrekt umsetzten. „Das Universi­tätsklinikum Frankfurt wird auf dieser Liste geführt, weil es angeblich über keine soge­nannten hy­gie­nebeauftragten Pflegekräfte verfügt. Diese Darstellung ist nachweislich falsch, denn das UKF beschäftigt sogar 74 solcher hygienebeauftragten Pflegekräfte“, hieß es aus Frank­furt.

Wiederspruch kommt auch vom Klinikum Saarbrücken. Aus nicht nachvollziehbaren Grün­den werde abgeleitet, dass die Hygienekriterien nicht erfüllt seien, falls ein Kran­ken­haus einen Krankenhaushygieniker als „extern“ angebe, hieß es. Das Klinikum Saarbrü­ck­en beschäftige zwar keinen eigenen Krankenhaushygieniker, kaufe aber externe Ex­per­tise in allen hygienischen Fragestellungen beim Zentrum für Hygiene und Infektions­prävention – Bioscientia - ein.