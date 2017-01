Vermischtes

Herz-Kreislauf-Erkran­kungen weiterhin häufigste Todesursache in NRW

Mittwoch, 11. Januar 2017

Düsseldorf – Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren mit ei­nem Anteil von rund 36 Prozent in in Nordrhein-Westfalen (NRW) weiterhin die mit Abstand häufigste Todesursache. Das teilte das Statistische Landesamt heute mit. Leicht rückgängig (minus 1,3 Prozent) war dagegen die Zahl der an Krebs gestorbenen Menschen. Knapp jeder vierte Todesfall (24,9 Pro­zent) in NRW war 2015 auf eine Krebserkrankung zurück­zuführen.

Mit großem Abstand folgen als dritthäufigste Todesursache Krankheiten des Atmungs­systems (8,5 Prozent), wie etwa Lungenentzündungen oder Grippe. Aller­dings wurde bei Todesfällen infolge Atemwegserkrankungen mit einem Plus von 7,4 Prozent die höchste Steigerung verzeichnet.

