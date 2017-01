Ärzteschaft

Medizinische Versorgung: Altersstruktur macht Probleme in Sachsen-Anhalt

Mittwoch, 11. Januar 2017

Magdeburg – Der immer höher werdende Altersdurchschnitt bei Patienten, Ärzten und Apothekern lässt die Versorgungsstruktur bröckeln. In Sachsen-Anhalt sei es für Heil­be­rufler immer schwieriger, die wohnortnahe Versorgung zu organisieren und auszugestal­ten, teilten Vertreter der Ärzte und Apothe­ker heute in Magdeburg mit. Vor allem Men­schen in ländlichen Regionen seien immer öfter unterversorgt, hieß es.

Künftig sei die flächendeckende Versorgung in Gefahr oder, wenn überhaupt, nur noch in zentralisierten Praxen oder Medizinischen Versorgungszentren realistisch. „Das geht damit einher, dass nicht mehr jede Praxis im ländlichen Raum nachbesetzt werden kann“, sagte Burkhard John, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen-An­halt, die dafür immer mal wieder zum Notnagel greife. Acht Eigeneinrichtun­gen, also Pra­xen mit angestellten Ärzten, betreibt die KV aktuell im Land. „Um die Versorgung sicher­zu­stellen, müssen wir ganz schöne Klimmzüge machen“, sagte John.

Laut Landesärztekammer waren Ende 2016 rund ein Drittel der 12.357 Ärzte 60 Jahre und älter. Der Nachwuchs verlasse nach dem Studium oft das Land, weil die Arbeit in Sach­sen-Anhalt allgemein und besonders in strukturschwachen Regionen nicht attraktiv sei.

Bei Sachsen-Anhalts Zahnärzten gebe es aktuell zwar noch keine Unterversorgung, man sei aber im Vergleich zu den Ärzten mit der Problematik nur etwa zehn bis 15 Jahre zeit­ver­setzt. „Wir müssen früh die richtigen Reize setzen“, sagte der stellvertretende Vorsitz­en­de der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, Stefan Schorm. Etwa die Hälfte der 2.435 Zahn­ärzte im Land trete in dieser Zeitspanne in den Ruhestand.

Schorm zufolge lassen sich Zahnärzte immer öfter anstellen, was die Situation ver­schlim­­me­re. „Eine flächendeckende Versorgung in strukturschwachen Gebieten wird weiterhin vor allem durch freiberufliche Tätigkeit in einer selbstständig geführten Praxis sicherge­stellt“, sagte er. Anreize für diese Form der Berufsausübung würden jedoch immer mehr verblassen.