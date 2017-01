Ausland

Auf den Philippinen sollen Anti-Baby-Pillen gratis verteilt werden

Donnerstag, 12. Januar 2017

Manila – Auf den Philippinen sollen mehrere Millionen arme Frauen die Antibabypille und anderen Verhütungsmittel künftig gratis erhalten. Präsident Rodrigo Duterte unter­zeichnete dazu einen entsprechenden Erlass, wie die Behörden heute mitteil­ten. Erwartet wird, dass die katholische Kirche heftigen Widerstand leistet.

Die Philippinen sind das einzige Land in Südostasien mit einer katholischen Bevölke­rungs­mehrheit. Von den etwa 103 Millionen Einwohnern sind mehr als 80 Prozent katho­lischen Glaubens. Viele davon sind zutiefst gläubig. Nach einer Studie der Vereinten Na­tionen ist der Inselstaat aber auch das einzige Land in der Region, in der die Zahl der Teenager-Schwangerschaften noch steigt.

