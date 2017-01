Ausland

Krisensitzung im Elysée-Palast zu schwerer Grippewelle in Frankreich

Donnerstag, 12. Januar 2017

Paris – Wegen der schweren Grippewelle hat Frankreichs Staatschef François Hollande eine Krisensitzung abgehalten. An dem Treffen im Pariser Elysée-Palast nahmen heute unter anderen Gesundheitsministerin Marisol Touraine und der Chef der Pariser Kran­ken­häuser Martin Hirsch teil, wie die Präsidentschaft mitteilte.

Frankreich leidet derzeit unter einer schweren Grippewelle. In vier Wochen gingen mehr als 780.000 Menschen wegen Grippesymptomen zum Hausarzt, seit Anfang November starben in Krankenhäusern mindestens 52 Patienten.

