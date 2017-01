Politik

Weiterbildungen für Selbsthilfegruppen: Modellprojekt startet in Thüringen

Donnerstag, 12. Januar 2017

Erfurt – Ob Selbsthilfe für zu pflegende Angehörige, für die Betreuung nach einer Opera­tion oder für Menschen mit Depression: Die 1.500 Selbsthilfegruppen mit 30.000 Mitglie­dern in Thüringen können auf mehr Unterstützung durch ein breites Angebot zur Fort- und Weiterbildung bauen.

Der Paritätische Thüringen, die AOK Plus und die Landesgemeinschaft Thüringer Selbst­­hilfegruppen stellten gestern ein dreijähriges Modellprojekt in Erfurt vor. Unter dem Titel „Selbsthilfe im Dialog – miteinander lernen, erfahren und austauschen“ sollen Be­troffenen und Hilfesuchende in den Fortbildungen Impulse für ihre Selbsthilfearbeit be­kommen.

Start sei am 17. Februar in Sondershausen mit einem Zertifizierungskurs für Gruppen­leiter. Zusätzlich gibt es in Jena, Tabarz und Sondershausen Angebote zum Thema Ab­schied, Burn-out und psychische Widerstandskraft. Die Resonanz sei groß, bereits fünf der Kurse seien ausgebucht, sagte Antje Steinborn, Leiterin der Paritätischen Akademie Thüringen.