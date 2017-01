Vermischtes

Sport wichtig für das Stütz- und Bewegungssystem im Kindesalter

Freitag, 13. Januar 2017

Frankfurt – Bewegung und Sport sind die wichtigsten Maßnahmen zur Entwicklung eines gesunden Stütz- und Bewegungssystems im Kindes- und Jugendalter. Darauf hat die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) hingewiesen. Aufgrund der hohen Plastizität der beteiligten Strukturen könnten besonders positive Effekte auf die Funktionsfähigkeit des Stütz- und Bewegungssystems erreicht werden, die bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben, so die Fachgesellschaft.

Korrekte Ausführung und altersgerechte Dosierung

Allerdings hätten falsche oder zu hohe Belastungen in diesem Alter ungünstige Auswir­kungen. Deshalb sollten Sportlehrer und Übungsleiter bei der sportlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen auf eine korrekte Ausführung und altersgerechte Dosierung der sportlichen Anforderungen achten, um Überlastungsschäden zu vermeiden. Bei richtiger Ausführung und Dosierung führen regelmäßige Bewegung und Sport zu vielfältigen positiven Effekten auf verschiedenen Ebenen des Stütz- und Bewegungs­systems.

Anzeige

So wird der DGSP zufolge dadurch auf der Ebene des Nervensystems die neuro­musku­läre Ansteuerung verbessert, was letztlich zu ökonomischeren Bewegungsabläufen und einer optimierten Haltung führt. Außerdem wird die Propriozeption mit ihrer zentralen Bedeutung für einen schnellen, zielgerichteten und genauen Bewegungsablauf geschult. Besonders in der wesentlichen Zeit der Hirnentwicklung sei der Erwerb sensomoto­rischer und neuromuskulärer Kompetenzen für das ganze Leben prägend, so die Sportmediziner.