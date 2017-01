Ausland

WHO impft Millionen Kinder in Nigeria gegen Masern

Montag, 16. Januar 2017

Johannesburg – Die Weltgesundheitsorganisation geht im Nordosten Nigerias mit einer massiven Impfkampagne gegen einen Masernausbruch vor. Fast fünf Millionen Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und zehn Jahren sollen innerhalb der nächsten zwei Wo­chen geimpft werden, erklärte die WHO. Die Impfkampagne konzentriert sich auf die drei Bundesstaaten Borno, Yobe und Adamawa.

Diese waren bis vor Kurzem noch teils unter der Kontrolle der islamistischen Terror­grup­pe Boko Haram. Im letzten Quartal wurden dort von der WHO mehr als 1.500 vermutete Masernerkrankungen gezählt.

Die Impfkampagne werde die Kinder „gegen eine hoch ansteckende und manchmal töd­liche Krankheit“ schützen, erklärte der WHO-Repräsentant in Nigeria, Wondimageg­nehu Alemu. Durch den jüngsten Konflikt in den Gebieten sei die Gesundheitsversorgung vie­lerorts zusammengebrochen, daher habe es auch keine Impfungen mehr gegeben. „Vie­le dieser Kinder sind auch extrem mangelernährt.“ Wegen des geschwächten Immunsys­tems könnten Masern daher schnell lebensbedrohlich sein. Weltweit sind 2015 nach WHO-Angaben etwa 134.000 Menschen an Masern gestorben, die meisten Opfer waren Kinder unter fünf Jahren.