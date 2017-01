Ausland

Syrien: 300.000 Kinder von Hilfe abgeschnitten

Montag, 16. Januar 2017

Davos – Mehrere UN-Organisationen haben einen sofortigen „sicheren Zugang“ zu Kin­dern und Familien gefordert, die in Syrien noch immer von humanitärer Hilfe abgeschnit­t­en seien. In dem Bürgerkriegsland gebe es derzeit 15 belagerte Gebiete, in denen bis zu 700.000 Menschen eingeschlossen seien, darunter schätzungsweise 300.000 Kinder, be­­­­tonten die Repräsentanten der UN-Organisationen in einer heute im schweizerischen Davos veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Fast fünf Millionen Menschen, darunter mehr als zwei Millionen Kinder, leben den Anga­ben zufolge in Gebieten, „die nur äußerst schwer mit humanitärer Hilfe zu erreichen sind“. Grund seien Kämpfe, die dortige unsichere Lage oder eingeschränkter Zugang.

Anzeige

Unterzeichnet wurde die Erklärung von der Geschäftsführerin des UN-Welternährungs­pro­­gramms (WFP), Ertharin Cousin, dem Direktor des UN-Kinderhilfswerks Unicef, An­tho­ny Lake, der Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan, dem UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien, und dem Flüchtlings­hochkommis­sar der Ver­­einten Nationen, Filippo Grandi.

„In ganz Syrien leiden die Menschen weiterhin“, hieß es. Ihnen fehlten grundlegende Din­ge des Lebens, außerdem gebe es ein anhaltendes Gewaltrisiko. „Wir, ja die Welt, dür­fen nicht schweigen, während die Parteien des Konflikts weiterhin die Verweigerung von Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und anderen Hilfsmitteln als Waffe im Krieg verwenden.“

Gerade für die Kinder bestehe ein erhöhtes Risiko der Unterernährung und Dehydrie­rung, von Durchfall, Infektionskrankheiten und Verletzungen. Viele bräuchten Hilfe, nach­dem sie traumatischen Ereignissen oder Gewalt ausgesetzt gewesen seien. „Tragi­scher­weise haben viel zu viele Kinder kaum etwas anderes als Konflikt und Verlust in ihrem jungen Leben kennengelernt“, so die UN-Verantwortlichen.