Vermischtes

Igel-Monitor kritisiert durchblutungs­fördernde Infusionstherapie bei Hörsturz

Montag, 16. Januar 2017

Essen – Kritik an der Selbstzahlerleistung (individuelle Gesundheitsleistung, Igel) „Durch­blutungsfördernde Infusionstherapie beim Hörsturz“ üben Autoren des Portals „Igel-Moni­tor“ in einer neuen Bewertung. Die Internetplattform hat der medizi­nische Dienst des Spi­tzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung (MDS) entwickelt.

„Zwei Studien zeigen, dass behandelte Patienten am Ende nicht besser hören als Kon­troll­patienten. Man weiß aber von den eingesetzten Mitteln, dass sie Nebenwirkun­gen ha­ben können. Deshalb erkennt der IGeL-Monitor keine Hinweise auf einen Nutzen, aber Belege für einen möglichen Schaden“, berichten die Autoren.

Etwa drei von tausend Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen Hörsturz. Frau­en und Männer erkranken gleich häufig, meist im Alter von 40 bis 54 Jahren. Der „aku­te idiopathische sensorineurale Hörverlust“ ist damit nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNOKHC) eine häufige Erkrankung.

Die Bewertung durch den Igel-Monitor bezieht sich im Wesentlichen auf eine Behand­lung mit Pentoxifyllin oder Dextran. „Pentoxifyllin ist zwar für die Behandlung des Hör­sturzes zu­gelassen, darf aber nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden. Dextran ist in Deutschland für die Hörsturzbehandlung nicht einmal zugelassen, kann aber im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit eingesetzt werden“, berichten die Auto­ren des Igel-Monitors.

Die Mittel werden meist an fünf bis zehn Tagen nacheinander über eine Vene an der Hand oder am Arm als Infusion verabreicht. Eine einzelne Infusion kostet in der Regel zwi­schen zehn und 25 Euro, die Arzneimittelkosten von wenigen Euro pro Infusion komm­en hinzu.

Um Nutzen und Schaden dieser Selbstzahlerleistung bewerten zu können, suchten die Autoren des IGeL-Monitors nach entsprechenden Studien an Patienten. Am Ende eigne­ten sich nur zwei der gefundenen Studien für eine Auswertung. Die beiden Studien un­ter­suchten die Mittel Pentoxifyllin und Dextran. Allerdings schloss die eine Studie nur 184 Patienten ein, die andere gar nur 27 Patienten. Danach sehen die Autoren keinen An­halts­­punkt für einen Nutzen, aber die Möglichkeit für einen Schaden durch die Selbst­zah­lerleistung.