Vermischtes

Handhygiene im Krankenhaus: Verhaltens­psychologische Intervention verbessert Compliance nicht bei jedermann

Freitag, 20. Januar 2017

Hannover – Der anfängliche Erfolg der „Aktion saubere Hände“ (ASH) hat zumindest an der Medizinschen Hochschule Hannover (MHH) nicht lange angehalten. Vor allem Ärzte werfen die gerade gelernten Maßnahmen zur Vermeidung von nosokomialer Infektionen zeitnah über Bord. Mit einer verhaltenspsychologischen Intervention hoffte man, die Compliance zu verbessern. Das gelang jedoch nur bei Pflegenden, nicht bei Ärzten. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Deutschen Ärzteblatt (DÄ) publizierte randomisierte Studie namens PSYGIENIE (Dtsch Arztebl Int 2017; 114(3): 29-36).

Interventionsformate Individuelle Schulung für Ärzte und Pflegende entwickelten die Medizinpsychologen basierend auf: Feedbackgesprächen mit Klinik- und Stationsleitungen

problemzentrierten Interviews zu typischen Tagesabläufen mit Stationsärzten und -leitungen Beispiele für Techniken zur Verhaltensänderung („behaviour change techniques“, BCT) Verhaltensexperimente zur Risikowahrnehmung: Fluoreszenz-Methode mit Blackbox zeigt, ob Infektionen übertragen wurden. Den Teilnehmern wird zudem eine geringere Besiedelung bei leitliniengerechter Händedesinfektion (HD) bildlich vor Augen geführt.

Soziale Belohnung: hochschulöffentliche Verleihung von Zertifikaten an Stationen mit hoher HD-Compliance.

Handlungs- und Bewältigungsplanung: Feedbackgespräche halfen dabei, Probleme zu lösen.

Handlungskontrolle: Laminierte Informationsblätter für den Aufenthaltsraum mit Hinweisen zur HD.

Bereits im Jahr 2013 war die Compliance bezüglich der Handhygiene trotz ASH-Schulung auf das Anfangsniveau zurück­gefallen. 48 % der Ärzte und 56 % der Pflegenden hielten sich an den Gold­standard der Weltgesundheits­orga­nisa­tion. Die maßgeschneiderte psycholo­gische Intervention sorgte zumindest bei den Pflegenden für eine anhaltende Compliance in beiden Folgejahren (2014: 64 %, p < 0,001; 2015: 70 %, p = 0,001). Das Team um Erstautor Thomas von Lengerke schulte die Mit­arbeiter unter anderem mittels selbst­reflexiver Techniken. Als Kontrolle erfolg­ten ASH-Schulungen. Die Kontroll­gruppe, die die übliche ASH-Schulung erhalten hatte, besserte sich zunächst auf 68 % im Jahr 2014, sank aber im Folgejahr auf 64 %. Hingegen zeigten sich die Ärzte resistent gegenüber der psychologischen Intervention. „Für Ärzte sind weitere Studien notwendig, um zielgruppengerechtere Interventionen zu identifizie­ren, die die Compliance verbessern könnten“, schlussfolgert Erstautor Thomas von Lengerke vom Zentrum für öffentliche Gesundheitspflege, Forschungs- und Lehreinheit Medizinische Psychologie an der MHH.

Anzeige

Georg Daeschlein von der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten in Greifswald ordnet den verhaltenspsychologischen Ansatz als Leuchtturmprojekt ein, an dem sich andere Kliniken orientieren könnten. Ihm ist jedoch klar, dass es bis zu einer Routineanwendung noch ein weiter Weg sein wird. Nicht zuletzt aufgrund mangelnder personeller und mate­ri­eller Ressourcen schreibt er im Editorial der aktuellen DÄ-Ausgabe (3/2017).