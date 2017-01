Ausland

Griechenland: Wintereinbruch erschwert Lage der Flüchtlinge

Dienstag, 17. Januar 2017

Athen – Tausende Flüchtlinge in den Aufnahmezentren der griechischen Inseln leiden un­ter dem Wintereinbruch. Erkältungskrankheiten und grippale Infekte nehmen zu, wäh­rend die medizinische Versorgung nach wie vor unzureichend ist. Mitverantwortlich für die Misere ist nach Ansicht von Kritikern die griechische Regierung. Sie habe keine Vorsorge für den Winter getroffen und sei nicht darauf vorbereitet, die medizinische Versorgung der Flüchtlinge sicherzustellen.

Alarmierend ist die Situation zum Beispiel auf der Insel Lesbos. Dort reichen die verfüg­baren Mittel nicht aus, um die gestrandeten Flüchtlingen angemessen und sicher unter­zubringen sowie ärztlich zu betreuen. Über deren unzureichende Lebensbedingun­gen kam es gestern zum Streit zwischen dem Minister für Migration, Giannis Mousalas, und dem Bürgermeister von Lesbos, Spiros Galinos. Mousalas war auf die Insel gekom­men, um sich ein Bild von der Lage der Flüchtlinge zu machen.

Anzeige

Weil es an Ärzten und Pflegepersonal mangelt, reichen die Kapazitäten im Regional­kran­ken­haus „Bostanion“ nicht aus, um Einheimische und Flüchtlinge gleichermaßen zu ver­sorgen. Das bestätigte die Herausgeberin der Regionalzeitung Dimokratis Mitilinis, Nika Skoufou, gegenüber dem Deutschen Ärzteblatt.

Der Plan, einen Teil der frierenden Flüchtlinge aus dem Hotspot von Moria auf Lesbos auf einem Schiff der griechischen Kriegsmarine unterzubringen, scheint derweil ins Leere zu laufen. Im Lager von Moria leben rund 6.000 Flüchtlinge in ungeheizten Zelten. Für be­sonders schutzbedürftige Menschen wie Familien mit Kindern, schwange­re Frauen so­wie ältere und behinderte Menschen hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) auf Lesbos Hotelzimmer angemietet.

Hilfsorganisationen sorgen sich um die Gesundheit der Menschen, weil die griechischen Krankenhäuser nicht über die nötigen Mittel verfügen, eine so große Zahl an Flücht­lin­gen zu behandeln. Nach den Schneefällen der vergangenen Tage steigen die Tempera­turen wieder und verwandeln die Camps auf den Inseln Samos, Lesbos und Chios in Schlammfelder. Angesichts der dramatischen Bilder von frierenden Flüchtlingen scheint die Regierung die Kontrolle über die Situation verloren zu haben. Noch ist jedoch nie­mand aufgrund der schlechten Lebensbedingungen ums Leben gekommen. Doch der Winter ist in Griechenland noch längst nicht vorbei.

Auch die Mediziner der Hilfsorganisation Ärzte der Welt sehen, wie die Schutzsuchenden unter den Folgen des Winters leiden. „Wir haben immer mehr Kinder und ältere Men­schen mit Atemwegsinfektionen“, sagt Nikolaos Marinos, Koordinator der Organisation für Griechenland. „Für manche ist das lebensbedrohlich, weil die Kälte Asthmaanfälle oder schwere Lungenentzündungen mit Komplikationen hervorrufen kann.“ Allein die Zahl der Lungenentzündungen habe sich in den vergangenen beiden Monaten ver­doppelt.

Florian Westphal, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, macht den Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei für das Elend verantwortlich. „Wegen die­ses Deals sitzen jetzt mehr als 15.000 Menschen in den doppelt überbelegten EU-Hot­spots auf den griechischen Inseln in der Kälte fest.“ Seine Kollegin Sophie de Vries e­rlebt, wie sehr die Flüchtlinge und Migranten unter der monatelangen Warterei leiden, vor allem auch psychisch. „Die Bearbeitung der Anträge geht nur sehr langsam voran. Die Menschen verlieren die Hoffnung, Frust und Aggression steigen.“