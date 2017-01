Vermischtes

Externes Management soll Ansbacher Klinikverbund aus Krise führen

Dienstag, 17. Januar 2017

Ansbach – Der wirtschaftlich ins Trudeln geratene Ansbacher Klinikverbund ANregiomed soll von einem externen Management aus der Krise geführt werden. Erste Weichen dafür will der Verwaltungsrat am morgigen Mittwoch stellen, teilte ein Sprecher des aus vier Kli­ni­ken bestehenden Krankenhausverbundes heute in Ansbach mit. Bei der Sitzung sollen auch die Gründe für die wirtschaftliche Schieflage des Klinikverbundes und die genaue Höhe der aufgelaufenen Verbindlichkeiten geklärt werden. Bisher war von rund 100 Milli­onen Euro die Rede.

Die wachsende Schuldenlast und verschiedene Ungereimtheiten hatten am 4. Januar zum Rücktritt von ANregiomed-Vorstandsmitglied Claudia B. Conrad geführt. Der defizitär arbeitende Klinikverbund wird seitdem vom Verwaltungsratschef und Ansbacher Landrat Jürgen Ludwig (CSU) geleitet.

Bei den verantwortlichen Politikern hatten die im Vorjahr mehrfach nach oben korrigier­ten Angaben über Verbindlichkeiten und das Jahresdefizit 2016 zu Irritationen geführt. Die frühere Klinikchefin hatte anfänglich von einem Jahresdefizit von 4,5 Millionen Euro gesprochen, am Ende war von rund 15 Millionen Euro die Rede.