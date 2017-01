Baltimore – Die Metastasen des Pankreaskarzinoms passen sich durch eine veränderte epigenetische Programmierung an ihre neue Umgebung an. Dabei kommt es laut neuen Erkenntnissen in Nature Genetics......

12.01.17

Tampa – Eine zusätzliche Behandlung mit dem Radionuklid 177-Lu-Dotatat, das an Somatostatin-Rezeptoren der Krebszellen bindet, hat in einer Phase 3-Studie im New England Journal of Medicine (2017;......