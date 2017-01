Ärzteschaft

Zulassungsdokumente für Ärzte in Thüringen nun fälschungssicher

Mittwoch, 18. Januar 2017

Jena – Thüringen will Betrugsversuchen mit gefälschten Zulassungen für Ärzte und Apo­theker einen Riegel vorschieben. Seit Jahresbeginn erhalten im Freistaat tätige Heilbe­ruf­ler fälschungssichere Approbationsurkunden, wie die Landesärztekammer heute mit­teilte.

Zunächst gib das Landesverwaltungsamt diese Dokumente an ausländische Ärzte, inlän­dische Zahnärzte, Psychotherapeuten und Pharmazeuten aus. Ab Jahresmitte bekomm­en alle Ärzte und Pharmazeuten, die in Thüringen studiert haben, die fälschungssicheren Dokumente.

Die Dokumente sind mit einem speziellen Barcode ausgestattet, mit dem sie online auf ihre Echtheit überprüft werden können. Eine Testphase mit dem Verfahren sei im vergan­genen Jahr erfolgreich verlaufen, so Kammerpräsidentin Ellen Lundershausen. Die Kamm­er hat die Berufsaufsicht über die rund 9.000 Ärzte in Krankenhäusern und Praxen.