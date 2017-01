Ärzteschaft

Mediziner plädieren für Ausstattung von Rettungswagen mit Tourniquets

Mittwoch, 18. Januar 2017

Berlin – Rettungswagen sollten bundesweit mit sogenannten Tourniquets ausgestattet werden. Das haben heute erneut die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) gefor­dert. Das Tourniquet ist ein Abbindesystem, mit dem eine lebensbedrohliche Blutung an Ar­men oder Beinen unterbrochen und gestoppt werden soll – beispielsweise nach Explo­si­ons- oder Schussverletzungen bei einem Terroranschlag.

Auf diese Forderung verständigt hatten sich die Unfallchirurgen und Rettungsmediziner auf der DGU-Veranstaltung „Terroranschläge – eine neue traumatologische Herausfor­derung“ in München. „Wir müssen uns weiterhin gut für den Fall terroristischer Anschlä­ge vorbereiten – daher ist es sinnvoll, die Ausstattung mit Tourniquets für die Schwer­ver­letzten­versorgung nachzuholen“, erklärte DGU-Präsident Ingo Marzi.

Anzeige

Der Sprecher der DGAI-Arbeitsgemeinschaft Taktische Medizin, Matthias Helm, wies da­rauf hin, dass etwa 90 Prozent der Opfer von Terroranschlägen sterben würden, weil sie verbluteten. „Die Stillung der Blutung steht nach einer Explosion an erster Stelle“, beton­te DGU-Generalsekretär Reinhard Hoffmann. Die Erfahrung von Medizinern, die die Op­fer der Anschläge von Paris vor Ort versorgten, zeige, dass die Tourniquets, die auf den Rettungswagen waren, nicht ausreichten – die Rettungskräfte und Ärzte griffen auf ihre Hosengürtel zurück und banden damit die verletzten Extremitäten ab. „Das Tourniquet ist eine einfache Maßnahme, um eine Blutung zu stoppen und somit Leben zu retten. Wir müssen es nur parat haben“, sind sich Hoffmann und Helm einig.

Das Tourniquet stammt ursprünglich aus der militärischen Einsatzmedizin. Angesichts der aktuellen Terrorgefahr erfährt es nun nach Ansicht von DGU und DGAI auch in der Zivil­me­dizin große Bedeutung. Während in Frankreich alle Rettungsfahrzeuge damit ausge­stattet sind, ist das in Deutschland noch nicht flächendeckend der Fall: Die Rettungswa­gen in Bayern haben bereits militärische Sanitätsausrüstung an Bord. „Schuss- und Ex­plosionsverletzungen sind hierzulande seit 60 Jahren ein seltenes Verletzungsmuster. Daher müssen wir uns neu darauf einstellen, um optimal vorbereitet zu sein – sowohl in den Krankenhäusern als auch am Unfallort“, sagte Oberstarzt Benedikt Friemert, Leiter der DGU-AG Einsatz-, Katastrophen- und Taktische Chirurgie.

Die Unfallchirurgen denken auch laut darüber nach, die Bevölkerung in die Versorgung stark blutender Schuss- und Explosionsverletzungen einzubeziehen. In einem nächsten Schritt wäre es denkbar, öffentliche Plätze mit Tourniquets auszustatten – analog zu Defi­brillatoren, hieß es. Da die Tourniquets, die einer Blutdruckmanschette ähnelten, leicht zu handhaben seien, könne jeder Bürger im Ernstfall dazu beitragen, dass bei einer le­bensbedrohlichen Blutung schnell gehandelt werden könne, erklärten DGU und DGAI. Die Schulung darin könnte ein Punkt bei Erste-Hilfe-Kursen sein.