Mainz – Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, die nachhaltige ökologische und soziale Ziele verfolgen, können sich ab sofort um das Zertifikat „green hospital Rheinland-Pfalz“ bewerben. Initiatoren der......

02.01.17

Rostock – Der Chef des Kuratoriums Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Schareck, hat in der Branche einen Imagewandel gefordert. Nur so könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt......