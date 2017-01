Vermischtes

Forschung für schnelle Diagnose von Harnwegsinfektionen

Donnerstag, 19. Januar 2017

Jena – Die US-Firma MicrobeDx will gemeinsam mit Partnern in Jena ein Testverfahren zur schnellen Diagnose von Harnwegsinfektionen auf den Markt bringen. Das kalifor­ni­sche Unternehmen habe dafür in Jena mit der MicrobeDx Europe eine Niederlassung ge­gründet, teilte der Jenaer Forschungscampus Infectognostics gestern mit.

Ziel der Entwicklung sei es, den Erreger für Harnwegsinfektion innerhalb von 30 bis 45 Mi­nuten zu identifizieren und in weniger als drei Stunden ein passendes Antibiotikum zu empfehlen. Derzeitige Standardverfahren würden dafür bis zu 72 Stunden benötigen.

