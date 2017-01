Vermischtes

Anklage wegen Millionenschwindels mit gefälschten Rezepten

Donnerstag, 19. Januar 2017

Frankfurt/Main – Wegen eines groß angelegten Betrugs mit gefälschten Rezepten für teu­re Medikamente sind ein Apotheker aus dem Main-Taunus-Kreis und eine Arzt­helferin aus Frankfurt angeklagt worden.

Die 53-Jährige, die zwischen 2001 und 2010 in einer Frankfurter Klinik arbeitete, habe einen Arztstempel und Blanko-Rezeptvordrucke sowie Versichertendaten an sich ge­bracht und Rezepte gefälscht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt heute mit. Die soll sie an den Apotheker weiterverkauft haben. Der habe die teuren Transplanta­ti­ons­präparate mit den Krankenkassen abgerechnet, aber keine Medikamente heraus­gegeben.

