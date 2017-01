Ausland

Gesundheits­versorgung: US-Bischöfe appellieren an Trump, Zugang sicherzustellen

Donnerstag, 19. Januar 2017

Washington – Die katholischen US-Bischöfe haben sich dafür ausgesprochen, die Ge­sund­heitsreform des scheidenden Präsidenten Barack Obama nur unter Voraussetzung eines adäquaten Ersatzplans zurückzunehmen. In einem Brief an Repräsentantenhaus und Senat forderte der Bischof von Venice, Frank J. Dewane, die Mitglieder beider Kam­mern auf, die Gesundheitsversorgung für Bedürftige sicherzustellen.

Dies müsse sein, „damit Millionen von Amerikanern weiterhin Zugang zu lebenswichtiger Versorgung haben“, hieß es in einem Statement der Bischofskonferenz. Der Ersatzplan müsse „menschliches Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod schützen, die Gewissensrechte achten sowie angemessene Gesundheitsleistungen für die Armen, ein­schließlich der Zuwanderer, gewährleisten“.

