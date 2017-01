Ausland

Rotes Kreuz: Lage in Syrien weiter prekär

Freitag, 20. Januar 2017

Berlin – Trotz der landesweiten Waffenruhe im syrischen Bürgerkrieg warnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vor großer humanitärer Not in dem Land. Von Strom über Babynah­rung bis zu Hygieneartikeln mangele es an elementarsten Dingen, erklärte DRK-General­se­kre­tär Christian Reuter heute im Deutschlandfunk.

„Es fehlt fast alles für ein normales Leben“, sagte er. Wegen Kämpfen zwischen Regie­rungs­truppen und Rebellen sei zudem in der Hauptstadt Damaskus die Wasserver­sor­gung unterbrochen. „Das sind elementare Bedürfnisse, die damit nicht mehr sicherge­stellt werden können“, betonte Reuter.

Anzeige