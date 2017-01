Vermischtes

Mehr Erkrankungen durch hohe Arbeitsbelastung

Freitag, 20. Januar 2017

Düsseldorf – Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung haben für eine Zunahme psychi­scher Erkrankungen in deutschen Betrieben gesorgt. Das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Demnach hat das Meinungsforschungsinstitut Infas im Frühjahr 2015 insgesamt 2.009 Betriebsräte aller wichtigen Branchen befragt. Rund 60 Prozent der Arbeitnehmerver­tre­ter hätten angegeben, dass die Beschäftigten ihres Unternehmens massiv unter Zeit­druck und hoher Arbeitsintensität litten.

