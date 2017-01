Vermischtes

Hunderte Kältetote seit 1991

Freitag, 20. Januar 2017

Berlin – Hunderte Menschen ohne Wohnung sind einer Schätzung zufolge in den ver­gangenen Jahren in Deutschland an Unterkühlung gestorben. Darauf wies die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann hin. „Es ist unendlich traurig und ein Skandal, dass Menschen in Deutschland erfrieren“, sagte Zimmermann in Berlin. Seit 1991 seien min­destens 289 wohnungslose Menschen in Deutschland an Unterkühlung gestorben, teilte Zimmermann unter Berufung auf die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mit.

Der Bundesarbeitsgemeinschaft zufolge erfroren die Menschen „im Freien, unter Brü­cken, auf Parkbänken, in Hauseingängen, in Abrisshäusern, in scheinbar sicheren Gar­tenlauben und in sonstigen Unterständen.“ Die Zahl der Toten ist nach Angaben der Or­ganisation eine Schätzung aufgrund verschiedener Quellen, unter anderem von Me­dien­berichten.

Zimmermann warf der Bundesregierung vor, sich nicht um das Problem zu kümmern. Die Abgeordnete hatte die Regierung gefragt, wie viele Menschen in den vergangenen Jah­ren erfroren seien und welchen Handlungsbedarf sie sehe. Das Sozialministerium ant­wor­tete in einem Schreiben, dass der Regierung dazu keine Erkenntnisse vorlägen. Für die Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen seien die Länder und Kommunen zuständig.