Ärzteschaft

KBV: Selbstverwaltung ist bei Digitalisierung kein Bremser

Freitag, 20. Januar 2017

Berlin – Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kommt voran. Darauf hat der Vor­stands­­vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hingewiesen. Viele Beschlüsse seien bereits gefasst, sagte Andreas Gassen in einem Interview mit KV-on, dem Videokanal der KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen, zur Umsetzung des E-Health-Gesetzes.

Gassen äußerte sich zuversichtlich, den vom Gesetzgeber vorgegebenen Zeitplan ein­zu­halten. „Verzögerungen, die sich jetzt noch ergeben, sind nicht in unserem Verantwor­tungs­bereich alloziert, sondern sind im Zweifel durch die Industrie zu verantworten“, sag­te er und fügte hinzu: Das wisse auch die Politik. Insofern geht er nicht davon aus, dass die vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) im Falle von Verzögerungen angedrohten Sanktionen greifen würden. Gassen stellte klar: „Die Selbstverwaltung ist im Bereich der telematischen Infrastruktur keinesfalls der Bremser“.

Für die Zukunft erwartet der KBV-Chef, dass sich nicht nur 2017, sondern auch in den Fol­gejahren zunehmend digitalisierte Bereiche in der Medizin breitmachen werden. Wich­tig seien dabei die Sinnhaftigkeit und das Verbesserungspotenzial der Neuerungen. Zu­dem dürfe die Digitalisierung Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten nicht über Gebühr belasten oder gar in ihrer Arbeitsleistung behindern.

Auf ein Finanzierungsproblem verwies Gassen im Zusammenhang mit dem gesetzlich ver­ankerten Medikationsplan. Für diesen durchaus sinnvollen Plan sei eine neue Soft­ware notwendig, die mit hohen Gebühren für die Vertragsärzte einhergehe. Zudem sei die Vergütung für die Erstellung des Planes ohnehin schon zu gering, kritisierte er.