Schleswig-Holstein: Ausbildungsfonds für 2017 vereinbart

Freitag, 20. Januar 2017

Kiel – Die schleswig-holsteinischen Krankenhäuser haben sich mit der privaten und ge­setzli­chen Krankenversicherung auf den Ausbildungsfonds für 2017 geeinigt. Darauf hat die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) hingewiesen, die die Gelder ver­waltet.

Mit den Mitteln sollen an Schleswig-Holsteins Kliniken in diesem Jahr rund 3.000 Men­schen in Krankenpflegeberufen sowie als Physiotherapeuten, Hebammen, Logopäden und medizinisch-technische Assistenten ausgebildet werden.

Dafür schüttet der Fonds im kommenden Jahr knapp 59 Millionen Euro aus. Diese Gel­der werden durch einen Zuschlag aufgebracht, den alle Krankenhäuser für jeden behan­delten Patienten in Rechnung stellen. Im kommenden Jahr zahlen die gesetz­lichen und privaten Krankenversicherungen hierfür pro Patient rund 96,22 Euro.

Für KGSH-Geschäftsführer Bernd Krämer wird mit dem Ausbildungsfonds auf vorbild­liche Weise in die Gesundheitsversorgung der Zukunft investiert. Vor dem Hintergrund der de­mografischen Entwicklung und eines sich bereits abzeichnenden Fachkräfte­mangels in den Gesundheitsberufen sei dies aber auch dringend notwendig.