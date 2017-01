Ärzteschaft

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns warnt vor privaten Klinikketten

Montag, 23. Januar 2017

München – Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) hat nach ei­ge­ner Einschätzung die Situation der rund 25.000 Kassenärzte und Psychotherapeuten im Freistaat in den vergangenen sechs Jahren spürbar verbessert. Allerdings sieht die KVB Bedrohungen für die Kassenärzte vor allem durch die Geschäftspolitik privater Klinikkonzerne.

Der Vorstandschef Wolfgang Krombholz und sein Stellvertreter Pedro Schmelz wurden am Samstag von der KV-Vertreterversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Die Interessen der Psychotherapeuten in der KVB vertritt künftig Claudia Ritter-Rupp. Sie löst Ilka Enger ab, die diesen Posten vorher hatte.

Krombholz sagte, es sei in der abgelaufenen Amtsperiode gelungen, die Bezahlung der Kassenärzte zu verbessern. „Da haben wir deutliche Änderungen erreicht.“ Vor seiner ersten Wahl vor sechs Jahren hatte er das Kassenarztsystem noch für so marode erklärt, dass er mit anderen Hausärzten kollektiv daraus aussteigen wollte. Inzwischen habe er aber gelernt, „dass man das System nicht so mir nichts dir nichts verlassen kann“, sagte Krombholz.

Die KVB habe aber nicht nur bei den Honoraren Verbesserungen erzielt. Auch bestehe für Ärzte kaum noch die Gefahr, dass sie Strafzahlungen leisten müssen, wenn sie über­durchschnittlich teure Medikamente verordnen. Ebenso sei die Belastung durch Bereit­schafts­dienste durch verschiedene Maßnahmen der KVB geringer geworden.

Der KV-Vorstands-Vize Pedro Schmelz warnte gleichzeitig vor der Geschäftspolitik pri­va­ter Krankenhausbetreiber. Sie versuchen seiner Meinung nach, mit medizinischen Versor­gungszentren, die an Krankenhäuser angegliedert sind, immer weiter in den Bereich der niedergelassenen Ärzte vorzudringen. „Die Klinikkonzerne wollen den ambulanten Be­reich übernehmen, und davor kann ich nur warnen“, sagte Schmelz. Für private Klinikketten sei die Rendite oft wichtiger als das Interesse der Patienten.