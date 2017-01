Medizin

Autismus: Therapie mit Stuhltransplantation wirkt in Phase-1-Studie

Dienstag, 24. Januar 2017

Arizona – Eine tägliche Stuhltransplantation lindert bei Autisten nicht nur gastrointes­tinale Symptome. Auch die soziale Kompetenz und problematische Schlafgewohnheiten verbessern sich um etwa 20 bis 25 Prozent. Die Ergebnisse der Phase-1-Studie wurden in Microbiome publiziert (2017; doi: 10.1186/s40168-016-0225-7). Für die Praxis ist die Therapie aber noch nicht bereit. Die Seniorautorin Rosa Krajmalnik-Brown vom Biodesign Institute der Arizona State University (ASU) warnt ausdrücklich vor schwer­wiegenden Darminfek­tionen bei Do-it-yourself-Versuchen ohne Arzt.

Frühere Studien weisen darauf hin, dass Autismussymptome sich auch in der Zusam­mensetzung des Mikrobioms widerspiegeln. Die Bakterien und Mikroorganismen der Darmflora waren daher auch Ziel der neuen Therapie, die die Forscher der ASU bei 18 autistischen Teilnehmern im Alter von sieben bis 16 Jahren getestet haben.

Anzeige

Die Therapie bestand aus einer zehnwöchigen Behandlung. Zu Beginn nahmen die Kinder zwei Wochen lang Antibiotika. Es folgten eine Darmreinigung und ein täglicher Transfer fäkaler Mikrobiota (FMT, englisch: microbiota transfer therapy, MTT) über sieben bis acht Wochen. Dabei wurden die standardisierten Human Gut Microbiota (SGHM) entweder oral oder rektal verabreicht. Bei der oralen Dosis konnten die Kinder zwischen Schokoladenmilchgeschmack oder Saft auswählen (siehe Kasten).

Das Mikrobiom beherbergt 1013 Organismen in der menschlichen Darmflora. Nach einem fäkalen Mikrobiotia Transfer (FMT) nahm die Diversität der Bakterien bei den autistischen Kindern zu. Bifidobacterium, Prevotella und Desulfovibrio nahmen ebenfalls zu. Der Effekt hielt über den gesamten Beobachtungszeitraum von acht Wochen nach der letzten FMT an. Ablauf der Therapie 14 Tage orale Antibiotika (Vancomycin)

Ab Tag 12 Priolosec: ein Pumpeninhibitor, der den Säuregehalt im Magen reduziert, um SGHM ein längeres Überleben gewehrt

12-24 Stunden Fasten mit Darmreinigung

7-8 Wochen tägliche orale oder rektale Zufuhr SGHM in abnehmender Dosierung

ab Tag 14: dreimal täglich 2,5 x 1012 Zellen oral

oder: einmal 2,5 x 1012 Zellen/Tag per rektalem Einlauf über eine Stunde (Anfangsdosierung). Anschließend weitere Stunden in liegender Position.

Gemeinsam mit der Northern Arizona University, der Ohio State University und der Univer­sity of Minnesota konnten sie einen Vorteil einer Stuhltransplantation nachweisen. Die Vielfalt der Organismen des Mikrobioms nahm zu. „Vor allem Prevotella-Bakterien, die bei autistischen Kindern eher in geringer Zahl den Darm besiedeln, stieg an“, berich­tet Dae-Wook Kang von der ASU. Die neu gewonnenen Bakterien blieben dem Darm auch noch acht Wochen nach der Behandlung erhalten. Magen-Darm-Probleme wie Verstopfung, Durchfall oder Bauch­schmerzen, an denen alle 18 Teilnehmer litten, nahmen bei etwa 80 Prozent ab. Insgesamt gehen Experten davon aus, dass bis zu 70 Prozent der autistischen Kinder unter Magen-Darm-Problemen leiden. Die soziale Interakti­on besserte sich nach der Fäkaltransplantation bei 20 bis 25 Prozent. In erster Linie diente die Phase-1-Studie dazu, die Sicherheit und Wirksamkeit zu belegen, teilt James Adams von der ASU mit. Studien der Phase 2 und 3, die eine Placebokontrolle integrieren, sollen folgen.