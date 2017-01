Ausland

US-Gericht blockt Milliarden-Fusion von Krankenversicherern

Dienstag, 24. Januar 2017

Washington – Der milliardenschwere Zusammenschluss der US-Krankenversicherer Aet­na und Humana ist von einem US-Gericht verboten worden. Gemeinsam wäre die Markt­macht der Unternehmen zu groß, heißt es in dem gestern veröffentlichten Urteil.

Der zuständige Bundesrichter John D. Bates schlug sich damit auf die Seite des Justiz­mi­nisteriums, das in der Fusion einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht gesehen hat­te. Man ziehe ernsthaft in Erwägung, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen, teil­te Aetna mit. Das Unternehmen hatte im Juli 2015 angekündigt, Humana für rund 34 Milli­arden Dollar übernehmen zu wollen. © dpa/aerzteblatt.de