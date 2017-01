Vermischtes

Profitable Medizintechnik: Philips verdient deutlich mehr

Dienstag, 24. Januar 2017

Amsterdam – Der Elektrokonzern Philips hat im vergangenen Jahr von seiner stärkeren Ausrichtung auf Gesundheits- und Medizintechnik profitiert. Die Niederländer verdienten knapp 1,5 Milliarden Euro und damit 126 Prozent mehr als 2015. Seinerzeit war das Er­gebnis allerdings durch eine Reihe von Sonderfaktoren wie den Börsengang des Licht­geschäfts belastet worden. Der Umsatz legte trotz der Schwäche im Lichtgeschäft 2016 leicht auf 24,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 24,2 Milliarden Euro) zu, wie das Unternehmen heute in Amsterdam mitteilte.

Trotz des Gewinnsprungs sollen die Aktionäre eine unveränderte Dividende von 80 Cent erhalten. Allerdings drohen dem Siemens-Konkurrenten erneut Probleme in den USA. Philips führe derzeit Gespräche mit dem Justizministerium im Auftrag der Gesundheits­behörde FDA, bei denen es um eine Überprüfung von Geräten aus dem Jahr 2015 und davor gehe, teilte das Unternehmen weiter mit. Philips hatte vor fünf Jahren Defibrilla­toren in den USA zurückrufen müssen. Die Geräte werden unter anderem auf Intensiv­stationen und in Rettungsfahrzeugen eingesetzt, um die Herzfunktion von Patienten mittels Stromstoß wiederherzustellen.

Philips erwarte eine „bedeutsame Auswirkung“ auf den Geschäftsverlauf in dem Seg­ment, hieß es weiter. Weltweit macht der Bereich einen Umsatz von rund 290 Millionen Euro, etwas weniger als die Hälfte davon in den USA.