Ausland

Nothilfe für Syrien: UN bittet um mehr Geld

Dienstag, 24. Januar 2017

Genf – Die Vereinten Nationen (UN) brauchen Milliardenbeträge für die Versorgung von Millionen notleidender Menschen im Bürgerkriegsland Syrien und in den Nachbarlän­dern. Sie riefen heute zu Spenden von etwa acht Milliarden Dollar auf (7,4 Milliarden Eu­ro). Das Geld soll in diesem Jahr fast 23 Millionen Menschen zugutekommen, berich­te­ten mehrere UN-Organisationen bei einer Syrienkonferenz in Helsinki. „Die Nachrichten aus Syrien sind herzzerreißend“, sagte der finnische Minister für Handel und Entwick­lung, Kai Mykkänen.

Geholfen werden müsse 4,7 Millionen syrischen Flüchtlingen sowie 4,4 Millionen Men­schen in den aufnehmenden Nachbarländern, ebenso wie 13,5 Millionen Vertriebenen und Bedürftigen im Land selbst, hieß es.

Das Geld sei unter anderem für Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, Behausungen, Schulen und ärztliche Versorgung nötig. Das UN-Entwicklungsprogramm UNDP hilft gleichzeitig Menschen, beruflich wieder auf die Beine zu kommen, um den eigenen Le­bensunterhalt zu verdienen. Neben den UN-Organisationen sollen Dutzende Hilfsor­gani­sationen bei der Versorgung der Menschen helfen.