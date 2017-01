Politik

Neues Modellprojekt zur Patientenversorgung in Vorpommern

Dienstag, 24. Januar 2017

Schwerin – Wie die medizinische Versorgung in dünn besiedelten ländlichen Räumen gelingen kann, soll ein neues Modell der Patientenversorgung in Vorpommern zeigen. Dabei gehe es vor allem um die Kooperation von Krankenhäusern und nieder­ge­lasse­nen Ärzten, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) heute in Schwerin.

In der Modellregion Uecker-Randow und Anklam haben sich das Ärztenetzwerk HaffNet, die AOK Nordost, die Kassenärztliche Vereinigung (KVMV) und die Ameos Kranken­haus­ge­sellschaft Vorpommern jetzt vertraglich zur Zusammenarbeit verpflichtet.

Es sei nicht selbstverständlich, dass Hausärzte und Krankenhausärzte in enger Verbin­dung stünden, erläuterte Stefanie Stoff-Ahnis von der Geschäftsführung der AOK Nord­ost. Probleme bereite regelmäßig die Medikation. So könnten Krankenhäuser andere Mit­tel verschreiben als Hausärzte, sagte Glawe. Zudem würden durch das Netzwerk Haus­ärzte und Pflegedienste informiert, wenn ein Patient aus dem Krankenhaus ent­lass­en werde.

Wie Hausärztin Angelika Gerhardt sagte, geht es dann auch darum, wie die Anschluss­be­handlung oder Pflege organisiert wird und woher der Patient Heil- und Hilfsmittel be­kommt. Oftmals fühlten sich Patienten in dieser Situation überfordert. Ihnen und den Ärz­ten stünden jetzt auch Fallmanager zur Seite.