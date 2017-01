Vermischtes

Pfleger unter Mordverdacht: Ermittler untersuchen rund 40 Fälle

Mittwoch, 25. Januar 2017

Frankenthal – Bei den Ermittlungen gegen drei ehemalige Pfleger unter Mordverdacht wollen die Beamten in Rheinland-Pfalz etwa 40 Todesfälle auf mögliche weitere Verbre­chen überprüfen. Das sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Strö­ber, gestern. Die Pfleger hatten in einem Seniorenheim gearbeitet.

Nach Ströbers Angaben ist ein Großteil der Menschen, um die es nun geht, nach dem To­de verbrannt worden. Ob auch Tote exhumiert würden, stehe definitiv noch nicht fest. Die zu überprüfenden Fälle erstrecken sich auf den Zeitraum Dezember 2015 bis Sep­tember 2016. Davor war nach Einschätzung der Fahnder nichts.

Drei Ex-Pfleger – zwei Männer und eine Frau – sollen eine 85-jährige Heimbewohnerin ermordet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Seniorin mit einer Überdosis Insulin getötet werden sollte. Als das nicht funktionierte, soll der 23-Jährige sie erstickt haben.