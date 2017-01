Vermischtes

Opfertelefon des Weißen Rings führte 14.000 Gespräche

Mittwoch, 25. Januar 2017

Mainz – Die ehrenamtlichen Berater am Opfertelefon der Hilfsorganisation Weißer Ring haben im vergangenen Jahr mehr als 14.000 Gespräche geführt. Das seien mehr ge­we­sen als im Vorjahr, teilte die Organisation mit Sitz in Mainz heute mit. Besonders gefordert gewesen seien die Zuhörer nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, als sich unmittelbar betroffene Opfer und traumatisierte Zeugen meldeten.

Anrufer bekommen laut Weißer Ring am Opfertelefon schnell und anonym Unterstüt­zung. Am häufigsten seien im vergangenen Jahr über Sexualdelikte wie Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch gesprochen worden. Das sei in 19 Prozent der Gespräche The­ma gewesen. Eigentums- und Vermögensdelikte wie Wohnungseinbruch, Trickdiebstahl und Betrug sei in 17 Prozent der Telefonate besprochen worden. An dritter Stelle habe Körperverletzung mit rund 15 Prozent gestanden, die Hälfte davon habe häusliche Ge­walt betroffen.

