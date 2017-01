Ausland

500.000 Kinder in Nigeria von Hungertod bedroht

Mittwoch, 25. Januar 2017

Abuja – Im Nordosten Nigerias sind in Folge des Konflikts mit der islamistischen Terror­or­ganisation Boko Haram UN-Angaben zufolge rund eine halbe Million Kleinkinder vom Hungertod bedroht. Das Leben der extrem mangelernährten Kinder sei in Gefahr, wenn sie nicht rasch Hilfe bekämen, erklärte Toby Lanzer, der bei den Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe in der Sahel-Zone zuständig ist.

In vielen Orten, die teils Jahre von Boko Haram kontrolliert wurden, gibt es demnach kei­ne zwei, drei oder vier Jahre alten Kinder mehr. „Weil sie gestorben sind“, sagte Lanzer. Kinder unter fünf Jahren haben ein schwächeres Immunsystem und sind besonders ge­fährdet.

Rund sieben Millionen Menschen in der Region seien auf Nahrungsmittelhilfe angewie­sen, erklärte Lanzer bei einer Pressekonferenz in New York. Jede Regierung der Welt wäre von einer Katastrophe eines solchen Ausmaßes überfordert. Daher brauche es internationale Hilfe, erklärte er. Am 24. Februar soll in Oslo eine Geberkonferenz für Nigeria und die betroffenen Nachbarstaaten Tschad, Kamerun und Niger stattfinden.