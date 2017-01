Ausland

Großbritannien: Ex-Premierminister wird Vorsitzender von Demenzverband

Donnerstag, 26. Januar 2017

London – Der ehemalige britische Premier David Cameron übernimmt den Vorsitz bei Groß­britanniens größter Wohltätigkeitsorganisation für Demenzforschung.

Cameron kündigte laut einem Bericht der Times an, sich in seiner neuen Funktion als Präsident von Alzheimer's Research UK für mehr Aufmerksamkeit, For­schungs­gelder und eine bessere globale Zusammenarbeit im Kampf gegen die Krankheit einsetzen zu wollen.

Vielfach werde Demenz als Schicksal des Alters angesehen – statt als Gehirnerkran­kung, die mit Hilfe medizinischer Forschung besiegt werden könne, so Cameron. Die Krankheit stehle Menschen das Leben, stelle ihre Beziehungen auf den Kopf und zer­stö­re Träume und Hoffnungen. Man sei es den Kranken und ihren Angehörigen schuldig, ei­ne Lösung zu finden und der nächsten Generation den „durch Demenz verursachten Schmerz zu ersparen“.