Hochschulen

Masterplan 2020: Uniklinika fordern zusätzliches Geld für erweiterte Lehre

Mittwoch, 25. Januar 2017

Berlin – Seinen Unwillen über die Art und Weise, wie die Politik im Augenblick die Reform des Medizinstudiums betreibt – „Masterplan 2020“ lautet das entsprechende Stichwort – hat der Medizinische Fakultätentag (MFT) bekundet. „Inzwischen verdichten sich Ge­rüch­te, dass ein umfangreicher Maßnahmenplan von Bund und Ländern inhalt­lich be­schlossen wurde, ohne die für die Umsetzung maßgeblichen Akteure wie Studie­rende, medizinische Fakultäten oder Fachgesellschaften in angemessenem Maße einzubinden und sie über die geplanten Inhalte zu informieren“, beschwert sich der MFT. Nicht nach­vollziehbar sei, dass bis auf Weiteres offenbar keine zusätzlichen finan­ziellen Mittel für die erweiterten Lehraufgaben der Hochschulmedizin zu erwarten seien.

„Wir begrüßen die geplante Reform des Medizinstudiums, sehen den Bund und die Län­der hier aber ganz klar in der Verantwortung, eine gesicherte Finanzierung für die Um­set­zung des sehr umfangreichen Maßnahmenkatalogs sicherzustellen. Erzwungene Spar­maßnahmen innerhalb der Fakultäten werden die Qualität der Lehre deutlich ver­schlech­tern und so die Ziele des Masterplans konterkarieren“, sagte Heyo Kroemer, Präsident des MFT.

Anzeige

Der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Lutz Stroppe, hatte beim Neu­jahrsempfang des Deutschen Hausärzteverbandes am 18. Januar erklärt, die Gesund­heits-, Wissenschafts- und Kultusminister der Länder sowie das Bundesforschungs- und das Bundesgesundheitsministerium hätten sich auf einen Kompromiss bei der Reform des Medizinstudiums geeinigt.

Unter anderem habe man sich darauf verständigt, die flächendeckende Einrichtung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin an den medizini­schen Fakultäten voranzutreiben, sagte Stroppe. Das praktische Jahr werde künftig in Quartale unterteilt, von denen die Medi­zinstudierenden eines verpflichtend in der ambu­lanten vertragsärztlichen Versorgung leis­ten müssten. Außerdem werde die Allgemein­medizin verpflichtendes Prüfungsfach im dritten Staatsexamen.

„Allein für die Einführung des ambulanten Pflichtquartals erwarten wir zusätzliche Kosten in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr“, sagte Frank Wissing, Generalsekretär des MFT. Ein ambulantes Pflichtquartal erfordere viele zusätzliche qualitätsgesicherte Lehrpraxen und führe bei den Fakultäten zu erheblichen Mehrkosten, die bisher nicht abgebildet seien und nicht durch interne Umschichtungen abgedeckt werden könnten.