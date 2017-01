New York/Kopenhagen – Im Mai nächsten Jahres wird die Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen neuen Generaldirektor bestimmen. Sechs Kandidaten sind im Augenblick im Rennen um dieses höchste Amt in der WHO. Er oder sie löst ab Juli 2017 die bisherige Amtsinhaberin Margaret Chan ab, die die WHO seit 2006 leitet [...]