Obamacare: Mehrheit der US-Mediziner gegen Abschaffung

Donnerstag, 26. Januar 2017

Washington – Eine Mehrheit der Mediziner in den USA lehnt laut einer Umfrage die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigte Rücknahme der Gesundheits­re­form, die unter dem Namen Obamacare bekannt geworden ist, ab. Stattdessen plädie­ren die Ärzte für Nachbesserungen, wie aus der gestern im New Eng­land Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMp1700144) veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Nur 15 Prozent der Be­frag­ten befür­worten demnach eine vollständige Abschaffung der Gesundheitsreform. 74 Prozent sprachen sich für Änderungen aus.

Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen in der vergangenen Woche ein De­kret gegen Obamacare unterzeichnet. Sein Stabschef Reince Priebus sprach von einer Zwischenlösung, bis die Reform abgeschafft werde. Trump hatte die Gesundheitsreform in der Vergangenheit immer wieder kritisiert und an­gekündigt, sie abzuschaffen und durch ein neues System zu ersetzen. Die Republikaner, die nach Trumps Amtsantritt nun beide Parlamentskammern sowie das Weiße Haus kontrollieren, halten die Gesund­heitsreform für zu teuer.

