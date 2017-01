Ausland

Sechs Tage ohne Lunge: Kanadierin überlebt bis zur Transplantation

Donnerstag, 26. Januar 2017

Toronto – Eine Frau hat in einem Krankenhaus in Kanada sechs Tage ohne Lunge über­lebt. Die Ärzte hätten im vergangenen April der damals 32-jährigen Melissa Benoit ihre bei­den schwer entzündeten Lungenflügel herausoperiert, teilte das Krankenhaus in To­ron­to gestern bei einer Pressekonferenz mit. Mit spezieller Technik, unter anderem einer Herz-Lungen-Maschine, sei die Frau aus Burlington in der Provinz Ontario dann sechs Tage am Leben gehalten worden, bevor eine Spenderlunge transplantiert werden konn­te. Eine solche medizinische Prozedur habe es noch nie zuvor gegeben, hieß es vom Kran­kenhaus. Über den Fall berichteten die Ärzte auch im The Journal of Thoracic Car­diovascular Surgery (2016; doi: 10.1016/j.jtcvs.2016.11.031).

Die Operation sei „kühn und eine große Herausforderung“ gewesen, sagte Chefchirurg Shaf Keshavjee. „Aber sie starb vor unseren Augen. Wir mussten eine Entscheidung treffen, weil sie in der Nacht noch gestorben wäre.“ Seit Jahren litt Benoit da schon an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose, zudem hatte sie sich auch noch eine Lungen­ent­zündung. „Sie ist in eine Spirale hineingekommen, von der sich ihre Lungen nicht mehr erholt hätten“, sagte der Chef der Intensivstation, Niall Ferguson. „Ihre einzige Hoffnung war eine Lungentransplantation.“

