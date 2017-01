Vermischtes

Grippesaison: Erster Todesfall in Berlin

Donnerstag, 26. Januar 2017

Berlin – In Berlin ist in der laufenden Grippesaison der erste Patient an Influenza gestor­ben. Es habe eine alte Frau getroffen, die bereits an einer schweren Vorerkrankung litt, sagte Christoph Lang, Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung, heute.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte kürzlich mitgeteilt, dass 28 der 31 bislang gemel­deten Grip­pe­toten seit Beginn der Grippewelle älter als 59 Jahre waren. Angesichts der starken Grippewelle in Deutschland hatten RKI, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und Ärztekammer Hessen vor allem ältere Menschen über 60 zur Impfung aufgerufen.

Die Grippewelle begann in diesem Jahr früher als sonst, bereits Mitte Dezember. Bis zum jüngsten Stand vom 18. Januar wurden 526 bestätigte Influenza-Fälle in der Hauptstadt gemeldet. In den ersten beiden Januarwochen sei ein starker, aber nicht außerge­wöhn­lich hoher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, sagte Lang. Von 471 Grippe-Patienten ist ihr Impfstatus bekannt: Nur 30 von ihnen waren gegen Influenza immunisiert.