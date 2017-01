Ärzteschaft

KVen fordern mehr Reglementierung bei MVZ-Gründung

Donnerstag, 26. Januar 2017

Berlin – Vor einer Fehlentwicklung bei der Ausbreitung Medizinischer Versorgungs­zent­ren (MVZ) warnt die Freie Allianz der Länder-KVen (FALK). Diese entstünden nur noch selten auf der Basis eines freiwilligen Zusammenschlusses niedergelassener Ärzte, „son­dern vielmehr durch den geplanten Aufkauf von Vertragsarztsitzen durch privatwirt­schaft­lich organisierte Klinikkonzerne“, kritisieren die Vorstände der Kassen­ärztlichen Vereini­gun­gen (KVen), die sich in der Allianz zusammengeschlosse haben. Dazu gehören die KVen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Westfalen-Lippe und Saarland.

Die FALK-KVen befürchten eine immer stärkere Zentralisierung der Versorgung. In immer mehr Regionen würde sowohl die ambulante als auch die stationäre medizinische Versor­gung aus­schließ­­­­­lich von Krankenhäusern angeboten, warnen sie.

Besonders kritisch sehen sie die Regelungen, nach denen die Konzerne die Vertrags­arzt­sitze übernehmen und in MVZ eingliedern können. „Dies ermöglicht es, Zulassungen ohne Ausschreibung in der Art eines Konzessionshandels zu Höchstpreisen weiterzu­ge­ben, ohne dass niederlassungswillige Ärzte eine Chance auf die Praxisnachfolge hätten und ohne dass die Kassenärztlichen Vereinigungen Versorgungsbedürfnisse definieren könnten“, hieß es aus der Allianz der Länder-KVen.

Die Vorstände fordern vom Gesetzgeber daher, eine Obergrenze für die Arztsitze in ei­nem MVZ zu definieren und den Verkauf von Zulassungen zu reglementieren. Nur so könne „der eingeschlagene Weg in die Konzernmedizin wirksam korrigiert werden“, hieß es aus der Allianz.