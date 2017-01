Vermischtes

Qualifizierung: Viele Arbeitslose wollen in Thüringen in die Altenpflege

Freitag, 27. Januar 2017

Halle/Erfurt – Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen in Thüringen werden in diesem Jahr rund 34 Millionen Euro investiert – über die Arbeitsagenturen und Job­cen­ter. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sind angesichts des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels vor allem Qualifikationen in der Altenpflege gefragt, aber auch in der Krankenpflege, in klassischen Bürojobs und in der Erziehung.

Jobchancen hätten vor allem Absolventen der Weiterbildungsangebote, sagte der Chef der Behörde, Kay Senius. Im vergangenen Jahr wurden seinen Angaben zufolge in Thü­ringen 7.200 berufliche Weiterbildungen gefördert. © dpa/aerzteblatt.de