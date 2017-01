Ärzteschaft

Nachwuchskampagne: KV Hessen wirbt an Unikliniken

Freitag, 27. Januar 2017

Frankfurt am Main – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen wirbt beim medizi­ni­schen Nachwuchs auch im neuen Jahr für die Niederlassung. Mit der Kampagne „Win­ter­­lounge“ zieht die KV durch die Universitätskliniken.

„Die Versorgungssituation im ambu­lanten Bereich wird sich in Hessen bis in das Jahr 2030 zuspitzen“, erklärte Frank Das­tych, Vorsitzender des Vorstandes der KV Hessen. Dem drohenden Ärztemangel stelle sich die KV bereits seit 2013 mit der Nachwuchs­kampagne entgegen.

