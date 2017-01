Politik

Laumann plädiert für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege

Freitag, 27. Januar 2017

Berlin – Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann (CDU), macht sich wiederholt für attraktivere Arbeits­bedingungen für Pflegekräfte stark. Dazu gehören für ihn vor allem flächendeckend faire Löhne, die Reduzierung unfreiwilli­ger Teilzeitbe­schäftigungen sowie die Entbürokrati­sie­rung der Pflegedokumentation.

In einem Schrei­ben an die bundesweit rund 27.000 ambu­lanten und stationären Einrich­tun­gen zeigt der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium auf, wie die aktuellen Pflege­reformen dazu beitragen können.

Anzeige

„Ich habe mich sehr für die nötigen Gesetzesänderungen eingesetzt, damit unsere Pfle­ge­­kräfte überall fair bezahlt werden“, erklärte der Politiker. So seien mit den Pflegestär­kungs­gesetzen wichtige Grundsteine für die bessere Vergütung von Altenpflegekräften ge­schaffen worden. Zugleich könnten Gesamtversorgungsverträge helfen, unfreiwillige Teilzeitbeschäftigungen zu reduzieren.