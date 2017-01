Vermischtes

Famulatur in China: Anmeldefrist endet im März

Freitag, 27. Januar 2017

Berlin – Medizinstudienten, die eine Famulatur in China machen wollen, können sich an die Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Medizin (DCGM) wenden. Die Anmeldefrist läuft in diesem Jahr bis zum 6. März 2017, wie die Gesellschaft heute mitteilte. Die Aus­wahlgespräche für den Sommer sollen im Frühjahr stattfinden.

Die DCGM verfolgt seit über drei Jahrzehnten das Ziel, unter anderem den Austausch von Studenten zwischen Deutschland und der VR China zu fördern. Dazu hat die Gesell­schaft gemeinsam mit ihrer Partnergesellschaft in Wuhan/VR China in den vergangenen Jahren über 500 Famulaturen deutscher Medizinstudenten vermittelt.

In der Regel stehen jährlich zehn bis 15 Famulaturplätze in China zur Verfügung. Die Fa­mu­latur in China dauert zwei Monate (Ende Juli bis September) und wird finanziell von der Chinesisch-Deutschen Gesellschaft für Medizin in Wuhan/Provinz Hubai gefördert.