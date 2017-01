Politik

NRW fördert Medizinerausbildung mit 40 Millionen Euro

Freitag, 27. Januar 2017

Düsseldorf – Nordrhein-Westfalen will die Ausbildung der künftigen Ärzte weiter verbes­sern. Deshalb hat das Wissenschaftsministerium das Sonderprogramm „Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Lehre in der Medizin“ initiiert. Bereits in diesem Jahr wird die Ausbildung an Medizinischen Fakultäten und Universitätskliniken des Landes darüber mit 40 Millionen Euro gefördert.

„Die Medizin verändert sich rasant, nicht zuletzt durch die Digitalisierung. Diese Fort­schritte stellen die Universitätsmedizin vor neue Herausforderungen‟, sagte Wissen­schaftsministerin Svenja Schulze (SPD). Auch durch die bevorstehende Umsetzung des bundesweiten „Masterplan Medizinstudium 2020‟ sei das Studium der Medizin starken Veränderungen unterworfen. Die Anforderungen an bauliche Anlagen und Infrastruk­tu­ren für moderne Lehr- und Lernarrangements steigen.

Mithilfe der zusätzlichen Mittel sollen deshalb notwendige, nachhaltige und zukunfts­wei­sende Bedingungen geschaffen werden. „Unsere Investitionen in Ausstattung und In­frastruktur in der Lehre ermöglicht, die hohe Qualität der medizinischen Ausbildung in NRW weiter verbessern“, so Schulze.