Kassenärzte kritisieren Missbrauch von Notarztpraxen

Montag, 30. Januar 2017

Düsseldorf – Der neue Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Berg­mann, hat einen Missbrauch von Notarztpraxen kritisiert. Die Zahl der Patienten, die den ärztlichen Notdienst in der Region Nordrhein in Anspruch nähmen, steige stetig an, sagte er der Rheinischen Post. Dabei sei längst nicht jeder, der den Notdienst aufsuche, auch ein medizinischer Notfall, fügte er hinzu.

Bergmann bemängelte, solche Patienten blockierten Kapazitäten für die echten Notfälle. „Der ungehinderte Zugang zur medizinischen Versorgung fördert leider eine Art Flat-Rate-Mentalität bei ärztlichen Leistungen“, sagte er. Nach seinen Angaben gab es im Jahr 2010 rund 2,4 Millionen Behandlungen in Notarztpraxen; 2015 waren es über 2,6 Millionen.

