Vermischtes

Apothekenzahl weiter rückläufig

Montag, 30. Januar 2017

Berlin – Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gesun­ken. Zum Jahreswechsel gab es bundesweit 20.032 Apotheken. Das sind 217 weniger als im Vorjahr. Damit liegt die Zahl der Apotheken auf dem Niveau von 1990, teilte der Branchendienst Apotheke Adhoc unter Berufung auf vorläufige Zahlen der Landes­apo­thekerkammern mit. Die größten Rückgänge gab es demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In keinem einzigen Bundesland wuchs die Zahl der Apotheken.

Die Zahl der Apotheken geht den Informationen zufolge seit dem Höchststand im Jahr 2008 zurück: Seitdem haben 1.570 Geschäfte aufgegeben, das entspricht einem Rück­gang um 7,3 Prozent. Zweistellig sind die Rückgänge in Bremen, Hamburg und West­fa­len-Lippe.

Überdurchschnittliche Rückgänge gibt es auch im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nord­rhein, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen. In den neuen Bundeslän­dern sind die Apothekenzahlen dagegen weitgehend stabil geblieben.